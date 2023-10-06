Kosova'da ''Mevlid-i Nebi Haftası''na özel etkinlik

Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'da "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla öğrenciler arasında mektup yarışması düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulunda düzenlenen "Selam Sana Ya Rasulallah" mektup yarışması büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak, etkinlikteki konuşmasında, dünyanın çeşitli bölgelerinde Hazreti Muhammed'i anma, anlama, öğrenme ve daha iyi tanımak için etkinliklerin sürdüğünü söyledi.

Hazreti Muhammed'in çocukları çok sevdiğini ifade eden Albayrak, Mamuşalı yaklaşık 150 çocuğun kendilerinden yaklaşık 14 asır önce yaşayan Hazreti Muhammed'e çok güzel, gönülden gelen cümlelerle mektuplar yazdığını belirtti.

Yazdıkları mektuplarla dereceye giren öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfınca ödüllendirildi.