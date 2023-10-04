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Dünya

Kosova'nın kuzeyindeki olayları üstlenen Radoicic için karar

Kosova'nın kuzeyinde çıkan çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını kabul ettiği için dün Sırbistan'da gözaltına alınan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Kosova'nın kuzeyindeki olayları üstlenen Radoicic için karar
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Belgrad Mahkemesinden yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyindeki çatışmada, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlendiği gerekçesiyle başkent Belgrad'daki bir apartman dairesine dün yapılan baskınla Radoicic'in gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Radoicic'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, Radoicic'e Kosova'ya girme yasağı getirildiği ve Sırbistan birimlerince verilen pasaportuna el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Radoicic'e Sırbistan'dan çıkma yasağı ile her ayın 1'i ile 15'inde imza vermek üzere karakola gitme zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Radoicic'in, konulan yasak ve yükümlülükleri ihlal etmesi halinde hakkında tutuklama kararı verilebileceği konusunda uyarıldığı bildirildi.

- OLAYLARI TEK BAŞINA PLANLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Radoicic, 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını ve partiden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise dün, Belgrad'da bir apartman dairesine yapılan baskında, Radoicic'in gözaltına alındığını duyurmuştu.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

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