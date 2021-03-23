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Dünya

Kovid-19 ile beraber Asyalı nefreti arttı: Kendimi güvende hissetmiyorum

İngiltere Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmek için kısıtlamaları devreye sokalı bir yıl geçti, bu süre zarfında Asya kökenli insanlara nefret yükselişe geçti.

Star.com.tr23 Mart 2021 Salı 18:33 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 18:37
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Kovid-19'un patlak vermesinin hemen ardından ülkede kısıtlamalara giden İngiltere'de Doğu ve Güneydoğu Asyalılara karşı nefret suçlarında yüzde 300 artış gördü.

Kovid-19'un Çin'de ortaya çıktığı kesinleştikten sonra İngiltere'de Asya menüsü olan paket servis restoranları tahrip edildi ve Çin mahallelerinin bazıları tamamen boylot edildi.

Asya kökenli insanlar sokakta saldırıya uğradı.

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın koronavirüsü "Çin virüsü" ve Çin'i "bu vebayı dünyaya salan ulus" olarak nitelendiren yorumları dünya üzerindeki Asyalı nefretini arttırdı.

ABD'de 6 tanesi Asya kökenli kadın 8 kişinin son zamanlarda öldürülmesi ABD ve Avrupa'da Asya kökenli kişilerin savunmasız duruma geldiğini gösterdi.

Asya karşıtlığı siyasi toplantılarda

Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Sarah Owen, adı belirtilmeyen iki milletvekilinin Asya kökenlilere özellikle Çinlilere karşı hakaret ettiğini ve aşağılama cümlesi kurduklarını söyledi.

Star.com.tr

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