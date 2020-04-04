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Dünya

Kovid-19 kaynaklı ölümler Mısır ve Irak'ta arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin sayısı Mısır'da 71'e, Irak'ta 56'ya yükseldi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 23:17 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 23:17
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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu ülkede salgından ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 85 kişiye daha Kovid-19 tanısı konmasıyla vaka sayısının 1070'e çıktığı, şu ana kadar 241 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da ülkede son 24 saat içinde 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylelikle ölü sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, vefat edenlerden birinin Basra, diğerinin ise başkent Bağdat'tan olduğu belirtilirken, 58 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 878'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 259 kişinin iyileştiği aktarıldı.

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