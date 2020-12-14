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Dünya

Kovid-19 vakaları arttı New York ''tam kapanabilir''

New York 'yeniden tam karantina' uygulamasına geçebilir.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:51
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığını, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Mayıstan bu yana koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz." dedi.

Enfeksiyonun artışının önüne geçilmesi gerektiğini belirten de Blasio, eyalette açık kalması zorunlu yerler dışında bütün iş yerlerinin kapanacağı tam karantina uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.

ABD genelinde Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 307 bini geçerken, 16 milyondan fazla kişi ise enfekte oldu.

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