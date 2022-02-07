Kovid-19'un Afrika'ya olumsuz etkisini azaltmak için 484 milyar dolara ihtiyaç var

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:02 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:03

AfDB Başkanı Dr. Akinwumi Adesina, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Zirvesi'nde, Kovid-19'un kıtadaki ekonomik etkisine dair açıklama yaptı.

Adesina, Kovid-19 salgınında kıta ekonomisinin olumsuz etkilendiğini ve bunun düzeltilebilmesi için gelecek 3 yılda 484 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımın ulusal güvenliğe yatırım olduğunun altını çizen Adesina, "Kovid-19 salgını, sağlık ve finansal güvenlik başta olmak üzere dış şoklara karşı Afrika'nın savunma mekanizmasını kurması için önemli bir ders oldu." dedi.

Adesina, kıtada yaşayan 1,4 milyar insanın sağlık güvenliğinin başkalarına emanet edilemeyeceğinin altını çizerek, Afrika'da kaliteli sağlık altyapısı oluşturulması, ilaç endüstrisinin geliştirilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Akinwumi Adesina, AfDB olarak Afrika'da ilaç ve aşı üretim kapasitesinin artırılması için 3 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti.