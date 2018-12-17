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Suudi Arabistan Kralı Selman Irak Meclis Başkanı Halbusi'yle görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Irak Meclis Başkanı Halbusi'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

İkili görüşmede, Suudi Arabistan-Irak ilişkileri ile iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.

Irak Meclis Başkanı Halbusi, Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al eş-Şeyh'in daveti üzerine başkanlık ettiği heyetle dün Riyad'a gelmişti.

Halbusi'den bir ay önce ise Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

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