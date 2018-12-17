Suudi Arabistan Kralı Selman Irak Meclis Başkanı Halbusi'yle görüştü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.