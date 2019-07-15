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Kral Selman Lübnan'ın eski Başbakanlarını kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Lübnan eski Başbakanlarını kabul etti.

  • AA
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden Lübnan'da 2005-2016 yılları arasında başbakanlık yapmış Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temam Selam'ı kabul etti.

Cidde kentindeki Es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Kral Selman, Lübnan'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkedeki güvenlik ve istikrarı önemsediklerini vurguladı.

Görüşmeye ayrıca, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve ülkenin Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ile diğer bazı yetkililer katıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Lübnanlı eski Başbakanlar, Kral Selman'dan sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya gelecek.

Lübnan'daki siyasi gelişmeleri ele almak üzere Suudi Arabistan'a giden eski Başbakanlar, özellikle ülkedeki Sünnilerin siyasi arenadaki rollerinin zayıfladığına dikkati çekmek istiyor.

Eski başbakanlar Mikati, Sinyora ve Selam, Suudi Arabistan ziyaretinden önce Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmiş ancak görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmamışlardı.

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