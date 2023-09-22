İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1641
  • EURO
    28,9132
  • ALTIN
    1681.79
  • BIST100
    8082.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kremlin, Avrupa'yı işaret edip açıkladı: Polonya'dan sonra kaçınılmaz
Dünya

Kremlin, Avrupa'yı işaret edip açıkladı: Polonya'dan sonra kaçınılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Polonya'dan sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de gerginlik yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Kremlin, Avrupa'yı işaret edip açıkladı: Polonya'dan sonra kaçınılmaz
ABONE OL

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Polonya arasında gerilen ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Polonya'nın Ukrayna'ya silah tedarikini reddetme niyetine ilişkin olarak Peskov, "Varşova ve Kiev arasında belli gerginlikler olduğunu görüyoruz. Varşova ile Kiev arasındaki bu gerilimin artacağını tahmin ediyoruz." yorumunu yaptı.

Gerginliğin diğer Avrupa ülkeleri ile de başlayabileceğine dikkat çeken Peskov, "Kiev ile diğer Avrupa başkentleri arasındaki sürtüşmenin de zamanla artacağını anlıyoruz. Bu kaçınılmazdır." İfadelerini kullandı.

Polonya'nın silahlanması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Peskov, bu konuda Belarus için Polonya ile komşuluğun zor olduğunu belirtti.

Polonya'nın "oldukça saldırgan olduğunu, yıkıcı faaliyetlerden ve diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınmadığını" savunan Peskov, "Ancak dost ve müttefiklerimiz Belarus ve biz, Polonya'dan gelebilecek potansiyel tehditlere karşı tetikteyiz." diye konuştu.

  • Ukrayna-Polonya gerginliği
  • Avrupa ile gerginlik
  • Kremlin açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.