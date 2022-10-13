Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus doğal gazı için Türkiye'de bir dağıtım merkezi oluşturulması teklifine Türk tarafının nasıl tepki verdiği konusundaki soruya, "Oldukça olumlu ve teklifimizle ilgilendiğini gösteren bir tepki aldık" cevabını verdi.

TEKLİFİ PUTİN ERDOĞAN'A İLETTİ

Peskov'un bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaz merkezine ilişkin teklifi, bugün Astana'da gerçekleştirdikleri görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsen iletmesini izledi.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

Rusya lideri dün yaptığı açıklada, Rus gazını Türkiye'ye iletmesi için yeni bir boru hattı sistemi inşa edilmesini ve Türkiye'ye bu hatla iletilen gazın ülkede oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderileceğini belirtmişti.

Rus lider Putin bugün yaptığı açıklamada ise, "Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Dün Rusya Enerji Haftası'nda enerji bakanınız ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Bu merkezin çalışması sayesinde hem tedarik hem de fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğal gaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir" açıklamasında bulunmuştu.

GAZPROM: TÜRKİYE İLE TÜRKAKIM MÜZAKERELERİNE BAŞLIYORUZ

Rusya devlet televizyonu Kanal 1'e konuşan Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, "Türk tarafı büyük ilgi gösterdi. Biz de Türkiye Enerji Bakanı olmak üzere Türk meslektaşlarımızla kurumsal düzeyde, önümüzdeki hafta başından itibaren diyaloğu kelimenin tam anlamıyla çok hızlı bir şekilde başlatacağız. Teklif edilen projenin hacmi ve şartları konusunda masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.

Miller, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırda, tüketici ülkelerin pazarlarına gaz arzı için bir fiyat göstergesi haline gelebilecek bir ticaret platformu içerecek gaz dağıtım merkezi oluşturmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.