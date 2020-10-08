08 Ekim 2020 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:02

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan genel seçimlerde oy satın alındığına dair iddialar üzerine başlayan protesto gösterilerine Moskova'dan tepki geldi.



Ülkedeki durumu "keşmekeş ve kaos "olarak tanımlayan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Kırgızistan'da hükümetin tamamen yıkılmasını önlemek için Rusya'nın güvenlik anlaşmasından doğan yükümlülükleri bulunduğunu belirtti.

Euronews'in haberine göre, Peskov ayrıca Rus Federal Güvenlik Teşkilatı'nın başındaki isim Alexander Bortnikov'un Kırgızistan'ın yeni güvenlik şef vekili olarak atanan Ömürbek Suvanaliyev ile görüştüğünü de doğruladı.

Ömürbek Suvanaliyev ise Rus Interfaks haber ajansına verdiği demeçte ülkenin güvenliği sağlamak amacıyla sınır kontrollerini sıkılaştırdığını belirtti.

KOLEKTİF GÜVENLİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ NEDİR?

Rusya ve Kırgızistan, toplam altı ülkeden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) üyesi. 7 Ekim 2002 tarihinde Rusya ve Kırgızistan'ın yanı sıra Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan tarafından kurulan askeri ittifak, bir üye devlete yapılan saldırının tüm üye devletlere yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceği prensibiyle hareket ediyor.

Peskov, Dağlık Karabağ'da süregelen çatışmalarda Ermenistan'ın yanında olacağını ancak bu ülkeyi "savunma yükümlülüğünün bulunmadığını" belirtmiş, gerekçe olarak da CSTO'nun çalışma prensibini belirtmişti.

Rusya'nın Kırgızistan'da bir hava üssü bulunuyor.

MUHALEFET GEÇİCİ BAŞBAKAN ADAYLARI İÇİN ÖNERİLERİNİ SUNDU

Öte yandan muhalefet cephesinde de yeni gelişmeler var. Kırgız haber ajansı Akipress'in haberinde göre üç muhalafet grubu önümüzdeki ay yeniden yapılacak seçim sürecini yönetmek geçici başbakan adaylarını belirledi.

Daha önce açıklanan Sadir Zhaparov ve Tile Toktogaziyev'in yanı sıra kabinenin başındaki Ömürbek Babanov'un da adaylığını koyacağı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI CEENBEKOV'UN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Ancak hükümet binalarının yağmalanması dolayısıyla milletvekillerinin biraraya gelip yeterli çoğunluğu sağlayarak karar almakta zorlandığı bildiriliyor. Milletvekillerinden Elvira Surabaldieva şse yayınladığı bir görüntülü mesajda yapıtıkları sanal toplantıda Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'u itham eden bir teklifin yasalaşabilmesi için çoğunluğu sağlayamadıklarını kaydetti.

İki gündür bu yana kamuoyu önünde görünmeyen Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un nerede olduğu bilinmiyor, ancak cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada Ceenbekov'un Kırgızistan'da olduğu ve çeşitli siyasi gruplarla istişare içinde olduğu duyuruldu. Sözcülük dün de ikinci kez yazılı bir açıklama ile cumhurbaşkanından halka mesaj iletmişti.

Ceenbekov'un istifasını isteyen göstericiler 6 Ekim'de cumhurbaşkanlığı binasını işgal ederek yağmalamıştı.

Kırgızistan merkez Bankası ise, protesto gösterilerinin şiddetlenmesi üzerine kapanan dinans kuruluşlarının yeniden açılmasına izin verdi. İş dernekleri, bankaların ve mali kurumların can güvenliğinin sağlanamaması gerekçesiyle kapalı kalması durumudna altı buçuk milyon nüfusa sahip ülkede gıda sıkıntısının baş gösterebileceği uyarısında bulunuyor.