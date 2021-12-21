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Dünya

Kremlin Sarayı'ndan açıklandı: Putin ile Macron görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konuları ele aldı.

AA21 Aralık 2021 Salı 19:47 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 19:47
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konular üzerinde duruldu.

Ayrıca görüşmede, Rusya'nın, Fransa dahil NATO ve ABD'ye ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini içeren anlaşma taslaklarına dikkat çekildi.

Putin, ülkesinin bu konuda diplomasi alanındaki çalışmalarına ilişkin Macron'a bilgi verdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi ele alınırken, Putin, bu meseleyle ilgili "Normandiya Formatı" zirvesinin düzenlenmesinin, "Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulama yönünde atacağı adımlara bağlı" olduğunu vurguladı.

Karabağ meselesinin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki durumun istikrara kavuşması ile barışın sağlanması ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki girişimlerden memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Rusya ve Fransa'nın, bu konularda ileride de eş zamanlı hareket edeceği belirtildi.

Görüşmede, Mali'deki durum da ele alındı.

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