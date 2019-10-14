Peskov, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Operasyonla ilgili Rusya ile Türkiye arasında farklı düzeylerde temas olduğunu ifade eden Peskov "Rusya ve Türkiye yönetimi arasında temas gerçekleşiyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında operasyon öncesinde yapılan telefon görüşmesini hatırlatan Peskov, iki ülke dışişleri bakanları arasında da temasın bulunduğunu aktardı.

Peskov, Suriye'deki mevcut durum ve Şam yönetimine ait askeri birliklerin Türk ordusunun operasyon yaptığı bölgeye hareket etmesi ile ilgili Rusya'nın pozisyonu hakkında değerlendirmede bulunarak, "Bazı temasların ve belirli anlaşmaların bulunduğu ile ilgili açıklamaları gördünüz. Buna başka bir şey ilave edemem. Rusya'nın yaklaşımlarına ilişkin yeni bir şey yok." diye konuştu.

Siyasi çözüm sürecini etkileyecek ve gerginliği tetikleyecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Peskov, "Rusya'nın pozisyonu hiçbir şekilde değişmedi. Bu çok iyi bilinen ve değişmeyen bir pozisyon." dedi.

Peskov, Suriye'deki Rus askeri üssünde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi arasında müzakere yapılıp yapılmadığı sorusuna ise cevap vermedi.