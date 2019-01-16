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Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin’in yardımcısı Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in önümüzdeki hafta, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ışığında Suriye’yi görüşeceklerini ve Rusya’da Suriye konulu 3’lü zirvenin toplanmasını istediklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in önümüzdeki hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirecekleri görüşmede ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ışığında Suriye’yi konuşacaklarını açıkladı.
 
Reuters haber ajansının aktardığına göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, İran ve Türkiye’yle beraber Suriye konulu üçlü bir zirvenin Rusya’da toplanmasını teklif etmeyi planladıklarını ifade etti.
 
Uşakov, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya adına çalışıp çalışmadığına dair soruşturma yürüttüğü iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunarak, Trump'ın Rusya için çalışabileceği fikrinin “aptalca” olduğunu belirtti.

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