Kremlin'den Trump'a yanıt: Görüşmenin iptal edildiğine dair bize bilgi verilmedi

Kremlin, Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde yapılması planlanan Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın söylediğinin aksine iki liderin görüşmesinin iptal edildiğine dair Washington'dan Rus tarafına herhangi bir bilgi verilmediği ifade edildi.

Peskov, "İki liderin görüşmesinin gerçekleşeceğine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor." diye konuştu.

Donald Trump, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'a verdiği röportajda, Karadeniz'de Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimden dolayı G20 zirvesinde Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğini söylemişti.