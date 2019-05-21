28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0596
  • 6,7585
  • 248.405
  • 85.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kremlin'den Zelenskiy'e 'yaptırım tepkisi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırılmasına yönelik çağrıların, Ukrayna'daki durumu düzeltmeyeceğini belirterek, 'Yaptırımların sertleştirilmesine yönelik söylemler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkenin güney doğusundaki sorunu çözmesine yardımcı olmaz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Peskov, başkent Moskova'da, Zelenskiy'nin, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını sürdürmesi çağrısını gazetecilere değerlendirdi.

Ukrayna yönetiminden henüz yenilikçi bir yaklaşım göremediklerini öne süren Peskov, "Yaptırımların sertleştirilmesine yönelik söylemler, Zelenskiy'nin ülkenin güney doğusundaki sorunu çözmesine yardımcı olmaz." diye konuştu.

ABD yönetiminin, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım hazırlıklarına da değinen Peskov, "Kuzey Akım 2, uluslararası dev şirketlerin yer aldığı ve inşaatın büyük oranda tamamlandığı uluslararası bir proje. Projenin tamamlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir araya gelmeleri halinde, Avrupa'nın enerji güvenliğine dair konuları da istişare edebileceklerini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım kararını kısa süre içinde açıklayacaklarını belirtmişti.

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Sıfır ayarında ikinci el otomobil nasıl bulunur?

Türk teknesine ateş açtılar

Türk teknesine ateş açtılar

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Binlerce öğretmene müjdeli haber! Bugün başladı!

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Ünlü çifte dehşeti yaşatmışlardı... Flaş gelişme

Bakan Soylu: Hain PKK ile ilgili ne varsa tek tek temizliyoruz

Bakan Soylu: Hain PKK ile ilgili ne varsa tek tek temizliyoruz

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Onları görenler cep telefonuna sarıldı

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor

Game of Thrones'a ilham olmuştu, hayranları yıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yer Beşiktaş... Polis ´UBER´i böyle götürdü

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Yok artık dedirtecek birbirinden tuhaf nesneler!

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

Osmanlı'nın Avrupa'ya verdiği büyük insanlık dersi!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

Gelmiş geçmiş en çılgın buluşlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA