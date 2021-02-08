Kritik noktada çarpıcı iddia! Rus İHA'sı düşürdüler

star.com.tr 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:23

El-Fethu'l-Mubin operasyon odasına bağlı muhalifler, Suriye'nin İdlib ilinin stratejik Cebeli Zaviye bölgesinde bir adet Rus yapımı keşif amaçlı Orlan-10 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

El-Fethu'l-Mubin grubu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Orlan-10 insansız hava aracının makineli tüfek kullanılarak düşürüldüğünü bildirdi.

Yapılan açıklamada, İHA'nın Zaviye Dağı üzerinde bir hava keşif görevi yürüttüğü belirtildi. Cebeli Zaviye'nin, Halep ile Lazkiye'yi birbirine bağlayan M4 karayoluna baktığı için stratejik bir öneme sahip olduğu biliniyor.

Esed rejimine bağlı kaynaklar, Orlan-10 İHA'nın teknik nedenlerle İdlib vilayetinde düştüğünü öne sürdü. Ayrıca söz konusu İHA'nın iki gün içerisinde düşen ikinci insansız hava aracı olduğu belirtildi.

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