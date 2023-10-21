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Dünya

Kritik saatlere girildi: Gazzeli bebekler ölümle karşı karşıya

İsrail'in yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi, bölge hastanelerindeki 130 prematüre bebeği ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı. Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis'in, bebekler için dünyaya yaptığı acil yardım çağrısı sonrası birçok kullanıcı, bebeklerin sesi olmak için #LetGazaBabiesLive etiketiyle paylaşım yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz.' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 'Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız.' dedi.

21 Ekim 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Kritik saatlere girildi: Gazzeli bebekler ölümle karşı karşıya
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadya Malhis, yaşamsal eksiklerin özellikle yenidoğan ünitelerini etkilediği ve bebekler için kritik saatlere girildiğini söyleyerek dünyaya seslendi.

Söz konusu çağrı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.

Birçok kullanıcı, eski adı Twitter olan X hesaplarından bebeklerin kurtarılması için #LetGazaBabiesLive etiketiyle çağrıda bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BİR ARAYA GELMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin ilaç ve mamalarının bittiği, hastanenin ısınamadığı ve elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde bebeklerin yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"Gazzeli bebeklerin yaşadığı insani krizi gözlerimizin önünde izliyoruz. Enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısı... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yaşadığı bu insanlık krizine çözüm bulmak için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var."

BAKAN KOCA'DAN GAZZELİ BEBEKLER İÇİN "HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ" MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü.

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