Kritik zirve bugün! Türkiye'nin bölgede etkisi artıyor

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:10

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başlıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde bugün yapılacak yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başlayacak Zirve kapsamında yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş-zamanlı oturumlar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 18 Aralık Cumartesi günü devlet ve hükümet başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

Öte yandan zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar düzeyinde ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

- YENİ PROJELER ELE ALINACAK

Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, 2022-2026 dönemi Afrika yararına gerçekleştirilecek projeler ele alınacak.

Zirve kapsamında masaya yatırılacak Eylem Planı çerçevesinde ise gelecek beş yılda barış ve güvenlik, ticaret, yatırım ve sanayi, eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon, gençlik ve kadın gelişimi, altyapı geliştirme ve tarım ile sağlık alanlarında iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

- TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DA ETKİSİ ARTIYOR

Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çabanın zirveyle yeni bir boyuta taşınması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret ederken, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler, diplomatik misyonların yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlar ve farklı alanlarda yapılan anlaşmalarla devam ediyor.

Öte yandan kıtadaki büyükelçilik sayısını 43'e çıkaran Türkiye, Batı Afrika ülkelerinden Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da 44'üncü büyükelçiliğini açmayı planlıyor.

Afrika'ya ilk uçuşunu 1956'da yapan THY, bugün uçulan nokta sayısını ise 61'e yükseltti.

Afrika'da 26 ülkedeki 175 eğitim kurumuyla 17 bin 565 öğrenciye eğitim veren TMV, 18 öğrenci yurdunda da Afrikalı öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ise 2010-2019 arasında 52 Afrika ülkesinden toplam 5 bin 259 öğrenciye yüksek öğrenim desteği verdi.

Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor. 51 Afrika ülkesinden ise 8 bin 786 Türkiye mezunu bulunuyor.

TİKA, Afrika'da 22 temsilcilikle çalışmalarını yürütürken YEE de 10 ülkede kültür merkezleriyle faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin Afrika'nın 19 ülkesinde açtığı askeri ataşelikler ise güvenlik alanında iş birliği için çalışmalar yürütüyor.