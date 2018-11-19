KSYÖ Taraf Devletler Yıllık Konferansı başladı

Örgütün merkezinin bulunduğu Lahey'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen konferansta konuşan KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, örgütün 2018 yılı çalışmaları ve gelecekle ilgili planları konusunda bilgi verdi.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) uygulanmasının tüm cephelerde ilerlemeye devam ettiğini belirten Arias, bundan sonra kimyasal saldırıların önlenmesi için örgütün mevcut ve yeni gelişmelere göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de Durum Tespit Misyonu'nun incelemelere devam edeceğini ifade eden Arias, bu ülkedeki kimyasal silah saldırılarına ilişkin ilerleyen zamanda yeni bir rapor yayımlanacağını kaydetti.

Arias, bu yıl haziran ayında örgüte verilen "kimyasal silahları kimin kullandığının tespiti yetkisi"nin daha güçlü uygulanabilmesi için yöntemler bulunması gerektiğine dikkati çekerek, bunun için uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Örgütün hem fiziksel hem de siber güvenliğinin arttırılması için taraf devletlerin desteğinin önemli olduğunu dile getiren Arias, kimyasal silahların beyan edilen stoklarının tasfiyesinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'yi konferansta Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli temsil etti.

KSYÖ, 2013 yılında örgüte üye olduktan sonra Suriye'nin deklare ettiği kimyasal silahların tamamını imha etmek üzere ülke dışına taşımıştı.

İki gün devam edecek konferansta, örgütün gelecek döneme ilişkin çalışmaları ve bütçesi masaya yatırılacak. 21-30 Kasım tarihlerinde ise, 5 yılda bir yapılan 4. Gözden Geçirme Konferansı'nda örgütün değerlendirmesinin yanı sıra 5 yıllık hedefler belirlenecek.