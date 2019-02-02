Küba'ya düşen göktaşını radar görüntüledi

Göktaşının düşmesi sebebiyle iki patlama sesinin duyulduğu ve patlama sesinin etkisiyle çok sayıda yapının camlarının kırıldığı bilgisi basında yer aldı. İlk başta bu gürültünün nedeni anlaşılamasa da, daha sonra Küba´nın Jeofizik ve Astronomi Enstitüsüne bağlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu bir gök taşının düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küba Meteoroloji Müdürlüğü de düşen cismin göktaşı olduğunu doğruladı.