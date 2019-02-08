Kuklayı tanı paranı kurtar
ABD, Venezuela’da darbeyi hızlandırmak adına orduya rüşvet teklif etti. Trump yönetimi, kukla lider Juan Guaido’yu tanıyan askerlerin yaptırımlardan muaf tutulacağını duyurdu.
Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecinin fitilini yakan ABD, haftalar geçmesine rağmen Maduro iktidarını deviremeyince farklı bir yola başvurdu. Washington yönetimi, ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlılığını bildiren Venezuela ordusuna para karşılığı taraf değiştirme teklifinde bulundu.
BİAT EDİN ÇAĞRISI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden kukla lider Juan Guaido’yu tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu. Twitter’dan açıklama yapan Bolton, “ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido’yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!” ifadesini kullandı.
GUAIDO ABD YOLCUSU
Trump hükümeti, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD’deki finansal varlıklarının Guaido’ya devredildiğini açıklamıştı.
Öte yandan, uluslararası arenada Maduro’ya karşı bir baskı mekanizması oluşturmak adına CIA’den aldığı destekle diplomatik girişimlerini yoğunlaştıran kukla lider Guaido’nun gelecek hafta ABD’ye gideceği öğrenildi. VOA’nın haberine göre, Guaido, 14 Şubat’ta Washington’da darbenin aklı ABD’li yetkililerle bir araya gelecek. Darbe ve işgal girişimlerine göğüs geren Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ise ABD’nin dış müdahalede bulunmasına karşı 10 milyon imza toplayacağını duyurdu. Maracaibo’da bir ilaç üretim deposunu teftiş eden Maduro, “Bolivar Meydanında toplanarak kampanya başlatan ve ABD ‘imparatorluğunun’ anavatanımızın işlerine müdahalesine karşı çıkan insanlara teşekkür ederim. Barış için 10 milyon imza toplayacağız” ifadelerini kullandı.
Amerikan kargosuna barikatlı önlem
Washington’ın ‘insani yardım kargosu’ adı altında Venezuela’ya silah sokmasından endişe duyan Maduro hükümeti, Kolombiya sınırına barikat kurdu. Sınır kasabası Cucuta yakınlarındaki köprünün çıkışı, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro emrindeki Ulusal Muhafız Birliği tarafından tanker vekonteynerlerle kapatıldı. Askerler bir yakıt tankeri ve iki kargo römorkunun yanı sıra sınıra geçici bir çit de örerken, darbe destekçisi Kolombiya hükümeti karara tepki gösterdi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Maduro’nun kendi ülkesinin sınırlarını kapatarak suç işlediğini öne sürdü.
Rusya: Askeri müdahale felaket olur
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela’ya yönelik olası bir işgal harekatını ‘en kötü senaryo’ olarak nitelendirerek “Böyle bir müdahale felakete yol açar” dedi. Başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Ryabkov, “Bölgedeki ülkelerin, Venezuela’ya müdahale adına temaslarını artırdıklarını gözlemlemekteyiz. Bu en kötü senaryo olur ve sonuçlarını kestirmek son derece güç. Dökülecek kan ve yaşanacak olaylar Venezuela dışındaki ülkelere de sıçrayacaktır. Bu tür maceraperest girişimlere karşı uyarıda bulunuyoruz. Böyle bir müdahale felakete yol açar” diye konuştu.
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