Kuklayı tanı paranı kurtar

Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak darbe sürecinin fitilini yakan ABD, haftalar geçmesine rağmen Maduro iktidarını deviremeyince farklı bir yola başvurdu. Washington yönetimi, ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlılığını bildiren Venezuela ordusuna para karşılığı taraf değiştirme teklifinde bulundu.

BİAT EDİN ÇAĞRISI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden kukla lider Juan Guaido’yu tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu. Twitter’dan açıklama yapan Bolton, “ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido’yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!” ifadesini kullandı.

GUAIDO ABD YOLCUSU

Trump hükümeti, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD’deki finansal varlıklarının Guaido’ya devredildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, uluslararası arenada Maduro’ya karşı bir baskı mekanizması oluşturmak adına CIA’den aldığı destekle diplomatik girişimlerini yoğunlaştıran kukla lider Guaido’nun gelecek hafta ABD’ye gideceği öğrenildi. VOA’nın haberine göre, Guaido, 14 Şubat’ta Washington’da darbenin aklı ABD’li yetkililerle bir araya gelecek. Darbe ve işgal girişimlerine göğüs geren Venezuela Başkanı Nicolas Maduro ise ABD’nin dış müdahalede bulunmasına karşı 10 milyon imza toplayacağını duyurdu. Maracaibo’da bir ilaç üretim deposunu teftiş eden Maduro, “Bolivar Meydanında toplanarak kampanya başlatan ve ABD ‘imparatorluğunun’ anavatanımızın işlerine müdahalesine karşı çıkan insanlara teşekkür ederim. Barış için 10 milyon imza toplayacağız” ifadelerini kullandı.

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