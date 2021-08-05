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Dünya

Kuraklıktan etkilenen Kazakistan'a AB'den yardım

Kazakistan'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklıkların neden olduğu kuraklıktan, 6 bin kişi mağduriyet yaşadı. Yaşanan kuraklık sonrası mağdur olan vatandaşlara Avrupa Birliği 200 bin avro tahsis etti.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 15:55
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Avrupa Birliği (AB), Kazakistan'da kuraklık mağduru 6 bin kişiye, insani yardım olarak 200 bin avro tahsis edeceklerini bildirdi.

AB'nin Kazakistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada, bu yaz aşırı sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen kuraklıktan, ülkede en fazla Türkistan ve Mangistau eyaletlerinin etkilendiği kaydedildi.

Söz konusu durum dolayısıyla bu eyaletlerdeki çoğu ailenin ana geçim kaynaklarını kaybettiklerine işaret edilen açıklamada, "AB, Kazakistan Kızılayını bu insanların kayıplarını karşılamak için yaptığı çalışmalarını desteklemektedir. Bu amaçla Mangıstau ve Türkistan eyaletlerindeki 6 bin kişiye 200 bin avro tahsis edilecektir." ifadesine yer verildi.

Kazakistan'da bu yaz aşırı sıcaklık nedeniyle doğal su kütleleri ve hayvan meraları kurumuş; birçok bölgede hayvanlar açlıktan telef olmuştu. Ülkede gelir kaynağı tamamen hayvancılığa bağlı yaklaşık 70 bin kişinin, kuraklıktan etkilendiği belirtildi.

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