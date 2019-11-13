Kuraklıktan taşınacak

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Save Vadisi Koruma Alanı’ndaki fil, impala ve bufalo gibi yüzlerce hayvan ülkenin diğer bölgelerindeki üç parka nakledilecek. Toplu taşıma kapsamında 600 fil, 2 bin impala, 50 bufalo ve 40 zürafa başta olmak üzere çok sayıda hayvan, Chizarira Milli Parkı, Sapi Milli Parkı ve Mavuradonha Safari Alanı’na götürülecek. Su ve yiyecek bulmak için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladığı belirtilen hayvanların taşınması için yaklaşık 3 milyon dolar harcanması bekleniyor. 85 binlik fil nüfusuyla Botsvana’dan sonra dünyada en fazla fili barındıran ülkede şimdiye kadar 200 kadar fil kuraklık nedeniyle telef oldu.