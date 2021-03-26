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Dünya

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Domuz kafası koydular

İslamofobinin hızla yükseldiği Avrupa'da, İslam'a yönelik bir alçak saldırıya daha imza atıldı. Saldırıların en çok yaşandığı ülkelerden İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'in üzerine domuz kafası koyuldu.

star.com.tr26 Mart 2021 Cuma 09:16 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 09:16
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İsveç'in Jönköping İlçesine bağlı Vetlanda kasabasındaki bir otoparkta, Kur'an-ı Kerim'in üzerine, kesilmiş bir yaban domuzu kafası koyulduğu tespit edildi.

Görüntüyü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, soruşturma için çevredeki materyallere el koyarken, eylemin 'nefret suçu ve etnik bir gruba yönelik tahrik' olarak soruşturulacağını açıkladı.

Polis Basın Sözcüsü Björn Öberg, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, "Olay yerine vardığımızda, oradaki pek çok insanın üzüldüğünü gördük." dedi.

Öberg'e göre, kanun infaz memurları soruşturmaya yardımcı olmak için Kur'an-ı Kerim'i karakola götürdüler, yaban domuzu kafasını da çöpe attılar.

Polise göre, olay yerinde hiç şüpheli bulunamadı ve olayla ilgili bilgiye sahip vatandaşlardan yetkililerle temasa geçmeleri istendi.

İsveç'te bugüne kadar birçok mescidin önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim ve domuz kafası bırakıldı. Cezaların caydırıcı olmaması, ırkçı grupları cesaretlendiriyor.

star.com.tr

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