Kürdistan Yurtseverler Birliği: Türkmenler de bayrak asabilir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ikinci büyük Kürt partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) önceki gün Kerkük kentinde yaşanan bayrak kriziyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, IKBY bayrağını indirmek için Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) bayraklarının da indirilmesinin şart koşulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Kendimize IKBY bayrağını Kerkük’te asma hakkı tanıdığımız gibi başkalarına da tanıyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca KYB’nin Kerkük halkını korumak için birçok fedakârlıkta bulunduğu savunularak, KYB’nin Iraklıların barış içinde yaşamasına özen gösterdiği ifade edildi.

Bölgede IKYB bayrağı yasaklanmıştı

Eylül 2017’de IKBY'nin eski Başkanı Mesut Barzani’nin düzenlediği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Irak ordusu, başta Kerkük olmak üzere Erbil ile Bağdat arasındaki bütün tartışmalı bölgeleri kontrol altına almış ve IKBY bayrakları yasaklanmıştı. Ancak önceki gün Kerkük kentinde KYB binalarına ve Kürtlerin yoğun olarak bulundukları semtlere IKBY bayraklarının asılması krize yol açmıştı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, dün yaptığı açıklamada Kerkük IKBY’nin dışında olduğu için bayraklarının kente asılmasının anayasaya aykırı olduğunu söylemişti.