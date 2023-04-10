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Dünya

Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başlarken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
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Dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü seyrini sürdürmesi, enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların ne zaman sona ereceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentileri de önemli ölçüde değişti.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülmeye başlanırken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in "şahin" politikalarına devam edebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal fiyatlarını baskılarken, altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,8 azalışla 1.992 dolardan başladı.

Dolar endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 102,2'ye çıkarken, tahvil piyasalarında temkinli bir seyir izleniyor.

Tatil dolayısıyla New York borsasında cuma günü işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları tatil dolayısıyla bugün de kapalı olacak.

Asya tarafında risk iştahının düşük olduğu görülürken, Çin'in Tayvan yakınlarında askeri tatbikat düzenlemesi risk algısını güçlendiriyor.

Japonya'da Ueda Kazuo, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı olarak göreve başlayacak. Ueda'nın getiri eğrisi konusunda vereceği sinyaller yakından takip ediliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da şubatta cari fazla 2,2 trilyon yen olurken, tüketici güven endeksi 31,1'den 33,9'a yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,2 geriledi. Hong Kong'da piyasalar tatil dolayısıyla kapalı bulunuyor.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,24 üzerinde 4.924,64 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 19,2522'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

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