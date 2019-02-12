Kutup ayısı istilası: Evlerinden çıkamıyorlar

Rusya’nın kuzey doğusunda yer alan Novaya Zemlya bölgesi, küresel iklim değişikliğinin ardından açlık sorunu yaşayan kutup ayılarının istilasına sahne oluyor.

Novaya Zemlya bölgesinin en büyük yerleşim yeri olan ve yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip olan Belushya Guba’da, Rus haber ajansı TASS’ta yer alan bilgiye göre, Aralık 2018’den bu yana geçen 2-3 ayda en az 50 kutup ayısı görüldü.

Ayıların insanlara saldırdığını ve binalara girdiğini bildiren yerel yönetici Alexander Minayev, 9 Şubat Cumartesi günü bölgede olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı.

İnsanların korku içerisinde olduğunu anlatan Minayev, “İnsanların günlük rutinleri bozuldu. Evlerinden çıkmaya bile korkar hale geldiler. Ebeveynler çocuklarını okula göndermekten çekinir oldu.” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

İklim değişikliğinin gıda zincirlerini etkilediği kutup ayılarının insanlarla temas kurma oranlarının günbegün arttığı ve onları buzulların üstünden toprak üstüne gitmeye zorladığı biliniyor.

İngiltere’deki Born Free Vakfı’nın yöneticilerinden Liz Greengrass, konuyla ilgili olarak CNN’e yaptığı açıklamada, “Kutup ayıları, beslenmek için foklara bağımlıdır; foklarsa deniz buzullarına bağımlıdır. Küresel ısınmanın erittiği buzullar, kutup ayılarının hayatta kalmak adına böyle bir tepki vermesiyle sonuçlanan bir olaylar zincirine yol açtı.” sözlerini kullandı.