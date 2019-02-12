İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2844
  • 5,9574
  • 221.814
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kutup ayısı istilası: Evlerinden çıkamıyorlar

Rusya’nın kuzey doğusunda yer alan Novaya Zemlya bölgesini Aralık 2018’den bu yana istila eden kutup ayıları, bölge halkını huzursuz ediyor. Günlük rutinleri bozulan halk, çocuklarını okula bile gönderemiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın kuzey doğusunda yer alan Novaya Zemlya bölgesi, küresel iklim değişikliğinin ardından açlık sorunu yaşayan kutup ayılarının istilasına sahne oluyor.

Novaya Zemlya bölgesinin en büyük yerleşim yeri olan ve yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip olan Belushya Guba’da, Rus haber ajansı TASS’ta yer alan bilgiye göre, Aralık 2018’den bu yana geçen 2-3 ayda en az 50 kutup ayısı görüldü.

Ayıların insanlara saldırdığını ve binalara girdiğini bildiren yerel yönetici Alexander Minayev, 9 Şubat Cumartesi günü bölgede olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı.

İnsanların korku içerisinde olduğunu anlatan Minayev, “İnsanların günlük rutinleri bozuldu. Evlerinden çıkmaya bile korkar hale geldiler. Ebeveynler çocuklarını okula göndermekten çekinir oldu.” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

İklim değişikliğinin gıda zincirlerini etkilediği kutup ayılarının insanlarla temas kurma oranlarının günbegün arttığı ve onları buzulların üstünden toprak üstüne gitmeye zorladığı biliniyor.

İngiltere’deki Born Free Vakfı’nın yöneticilerinden Liz Greengrass, konuyla ilgili olarak CNN’e yaptığı açıklamada, “Kutup ayıları, beslenmek için foklara bağımlıdır; foklarsa deniz buzullarına bağımlıdır. Küresel ısınmanın erittiği buzullar, kutup ayılarının hayatta kalmak adına böyle bir tepki vermesiyle sonuçlanan bir olaylar zincirine yol açtı.” sözlerini kullandı.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD'den İran'a yeni yaptırım

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

'Güven artırıcı' önlemler üzerine çalışılacak

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bunu yapmayan yandı! Para cezası var

Bakan Akar NATO karargahında

Bakan Akar NATO karargahında

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Sanayi devinden 3,7 milyar lira net kar

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

Terörün gelir kaynağı: Ellerinde tuttukları sınır bölgeleri

İran'da terör saldırısı: 27 ölü

İran'da terör saldırısı: 27 ölü
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA