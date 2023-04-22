Kuveyt ''acil durum operasyonu'' başlattı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan ateşkes kararına rağmen silahlı çatışmaların sürdüğü Sudan'dan Kuveytli vatandaşların tahliyesi için "acil durum operasyonu" başlatıldığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah, Dışişleri Bakanlığının, Sudan'daki silahlı çatışmalar ve kritik güvenlik durumu nedeniyle vatandaşların tahliyesi için bu operasyonu uyguladığını, kararın, siyasi yönetimin yakın takibi neticesinde alındığını kaydetti.

Ülkesine dönmek isteyen tüm Kuveytlilerin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine sağ salim ulaştığını ifade eden Bakan Sabah, vatandaşların güvenli bir şekilde Kuveyt'e nakledilmeleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.



Bakan Sabah, tahliye edilen Kuveytlilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan'ın Al Ekhbariya kanalı, Sudan'dan tahliye edilen Suudi Arabistanlı ve yabancı uyruklu 50 kişiyi taşıyan geminin Cidde Limanı'na vardığını, 11 ülkeden 108 kişiyi taşıyan 4 geminin daha limana ulaşacağını duyurmuştu.



- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.