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Dünya

Kuveyt Emiri es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

29 Eylül 2020 Salı 14:59 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:59
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