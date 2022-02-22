Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

AA 22 Şubat 2022 Salı 16:30 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:31

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, halihazırda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Kuveyt-Mısır ilişkilerini ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda verimli iş birliği yollarını görüşen ikili, uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

Görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tam olarak süresi açıklanmayan Kuveyt ziyaretine bugün başlamıştı.