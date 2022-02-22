Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, halihazırda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.
Kuveyt-Mısır ilişkilerini ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda verimli iş birliği yollarını görüşen ikili, uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.
Görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da hazır bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tam olarak süresi açıklanmayan Kuveyt ziyaretine bugün başlamıştı.