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Dünya

Kuveyt Emiri, Mısır Cumhurbaşkanıyla iş birliği ve bölgesel meseleleri görüştü

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgesel meseleleri ele aldı.

AA22 Şubat 2022 Salı 16:30 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:31
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Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, halihazırda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Kuveyt-Mısır ilişkilerini ve ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda verimli iş birliği yollarını görüşen ikili, uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdi.

Görüşmede Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, tam olarak süresi açıklanmayan Kuveyt ziyaretine bugün başlamıştı.

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