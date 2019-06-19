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Kuveyt Emiri Sabah Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 7 yıl sonra başkent Bağdat'ı ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya geldi.

  • AA
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Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Sabah ve beraberindeki heyetle Es-Selam Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede Salih, Irak'ın Kuveyt başta olmak üzere komşu ülkelerle her iki halkın da çıkarına uyacak şekilde ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.

Irak'ın bölgedeki mevcut krize daha geniş bir perspektiften bakmaya çalıştığını belirten Salih, diyalog ve milletler arasında iyi komşuluk esası üzerinde bölgesel bir uzlaşı sağlamaya gayret ettiklerini aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Kuveyt Emiri Sabah'ın Bağdat ziyaretinin iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Emir Sabah da Irak'la ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak ziyaretinin buna vesile olmasını diledi.

Irak'ın güvenliği ve istikrarının kendileri için önemli olduğu belirten Sabah, uzun yıllardır içinde bulunduğu terörden kurtulma ve yeniden imar konusunda da Irak'a desteklerini yineledi.

Şeyh Sabah'ın Bağdat'ta ayrıca Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Birinci Körfez Savaşı sonrası ilk kez 2012'de Irak'a gelmişti.

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