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Dünya

Kuveyt filosunu büyütüyor: 31 uçak satın alacak

Kuveyt'in, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile 31 uçak satın alımı için anlaşma yaptığı duyuruldu.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:55
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Kuveyt Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali ed-Duhan, Kuveyt'te imza töreni sonrası düzenlediği basın toplantısında, hava yolları filosunu geliştirme stratejisi kapsamında Airbus ile anlaşma yapıldığını belirtti.

Duhan, 6 milyar dolar değerindeki anlaşmayla 31 yeni uçak sipariş verildiğini, uçakların çeşitli model ve büyüklüklerde olduğunu ifade etti.

Yetkili, anlaşmada belirlenen miktarın yüzde 40'ının ödendiğini aktardı.

Basın toplantısında konuşan Hava Yolları Yürütme Kurulu Başkanı Muin Razuki de uçakların yüzde 90'ının 2026'ya kadar, yüzde 100'ünün 2028'de tamamen teslim alınmış olacağını ifade etti.

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