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Kuveyt ve Fransa'nın ortak askeri tatbikatı dün başladı

Kuveyt'in Fransa'nın katılımıyla düzenlediği 'Batının İncisi 2018' askeri tatbikatı dün başladı.

  • AA
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Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransız güçlerinin iş birliğiyle gerçekleşen askeri tatbikatın 30 Kasım'a kadar süreceği belirtildi.

Tatbikatın, askerlerin performans düzeyini yükseltmek için Fransa ile Kuveyt orduları arasında periyodik olarak düzenlenen tatbikatlardan olduğuna değinilen açıklamada, katılan güçlerin sayısı ya da kullanılan silahların türüyle ilgili bilgi verilmedi.

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