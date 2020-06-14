AA 14 Haziran 2020 Pazar 16:41 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 16:42

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 296'ya yükseldiği bildirildi.



Ülkede 454 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 35 bin 920 olurken iyileşen hasta sayısı ise 26 bin 759 olarak kayda geçti.



- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1404 kişinin enfekte olduğu belirtildi.



Açıklamada, toplam can kaybının 104'e, vaka sayısının 23 bin 481'e yükseldiği, iyileşen kişi sayısının ise 8 bin 454 olduğu ifade edildi.



- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 42 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 734'e çıktığı kaydedildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 725'e ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği ve can kaybının 212'de kaldığı bildirildi.