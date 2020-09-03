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Dünya

Kuveyt'den BAE-İsrail anlaşmasına rest: İsrail'in hava sahamızda uçmasına izin vermeyeceğiz

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki göstererek, 'Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyecek' denildi.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:45
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına Kuveyt resti çekti. Kuveyt basınının haberine göre, Kuveyt yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne İsrail’den gelen uçakların Kuveyt hava sahasını kullanılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Resmi hükümet kaynakları Al-Qabas’a gazetesine verdiği demeçte "İsrail uçaklarının Kuveyt hava sahasını geçerek BAE'ye ulaşmasına izin verme olasılığı hakkında söylentiler tamamen yanlış" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN KALKAN İLK TİCARİ UÇUŞ SUUDİ ARABİSTAN'DAN GEÇMİŞTİ

Pazartesi günü İsrail'den Abu Dabi'ye giden ve İsrail ve Amerikan heyetini taşıyan ilk ticari uçuş, Suudi Arabistan hava sahasından geçti. Heyet, son normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'nin başkentine gitmişti. Bu durum, diğer Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ı takip edeceği ve BAE'den "tüm ülkelere" uçuşlara izin vereceği yönündeki spekülasyonlara neden olmuştu.

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