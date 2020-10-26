IHA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:37

Müslümanlara yönelik açıklamaların ardından körfez ülkesi Kuveyt’te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafını yere yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un, Müslümanlara yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Körfez ülkesi Kuveyt’te Fransa’ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafını yere yapıştırdı. Restoran, Macron’un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı.

Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron’un açıklamalarını kınadı. Ganim, yaptığı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.