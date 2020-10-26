İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2020 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0655
  • EURO
    9,5356
  • ALTIN
    491.799
  • BIST100
    1175.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuveyt'te bir restoranda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdılar
Dünya

Kuveyt'te bir restoranda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdılar

Kuveyt'te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafını yere yapıştırdı.

IHA26 Ekim 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
ABONE OL

Müslümanlara yönelik açıklamaların ardından körfez ülkesi Kuveyt’te bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafını yere yapıştırarak müşterilerin üstüne basmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un, Müslümanlara yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Körfez ülkesi Kuveyt’te Fransa’ya tepki olarak marketlerdeki Fransız malları raflardan indirilirken, bir restoran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğrafını yere yapıştırdı. Restoran, Macron’un fotoğrafının altına "Lütfen burada dur" ifadesini de yazdı.

Öte yandan Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, Macron’un açıklamalarını kınadı. Ganim, yaptığı açıklamada, İslam sembollerine yönelik kasıtlı hakaretlerin kınanması ve dünya genelindeki tüm dinlere yönelik hakaretleri yasaklamak için diplomatik ortamda pratik önlemler alınması çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.