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Dünya

Kuveyt'ten, İngiltere'deki vatandaşlarına ''ülkeden ayrılın'' çağrısı

Kuveyt, İngiltere'de artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

AA2 Ocak 2022 Pazar 21:03 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 21:04
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Kuveyt'in Londra Büyükelçiliği, İngiltere'de Omicron vakalarındaki "ciddi ve benzeri görülmemiş" artış nedeniyle Kuveyt vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

- Omicron vakalarının en çok görüldüğü ülke İngiltere oldu

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını belirtmişti.

Ülkede 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni Omicron vakası tespit edilmiş, bu tarih itibarıyla toplam Omicron varyantlı vaka sayısı 229 bin 666'ya ulaşmıştı.

İngiltere'de 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

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