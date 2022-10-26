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Dünya

Kuveyt'ten İsrail'e kınama

Kuveyt, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerine yönelik sürdürdüğü baskın ve saldırıları kınadı.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Kuveyt'ten İsrail'e kınama
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 6 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan baskınlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kuveyt, işgalci İsrail makamlarının Filistin kentlerine karşı sürdürdüğü baskın ve acımasız saldırıları kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gerilimlerin tehlikeli sonuçlarının olabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bölgede güven ve istikrarı tehdit edebilecek tırmanışın sonuçlarından İsrail sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma Filistin halkını koruma çağrısı da yapılan açıklamada, uluslararası toplum ayrıca adil ve kapsamlı bir çözümle sonuçlanacak barış sürecini canlandırma çabaları için harekete geçmeye davet edildi.

İsrail ordusunun 25 Ekim'de Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 6 Filistinli öldürülmüş, 33 Filistinli yaralanmıştı.

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