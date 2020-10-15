Kuzey Avrupa ülkesinden suçlama: Saldırının arkasında Rusya var

star.com.tr 15 Ekim 2020 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:50

Norveç hükümet yetkilileri, ağustos ayında Norveç parlamentosunun e-posta sisteminin ihlal edilmesinin arkasında Rus devlet destekli bilgisayar korsanlarının olduğunu öne sürüyor.



Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide olayı ülkenin "en önemli demokratik kurumu" nu etkileyen ciddi bir hadise olarak nitelendirdi.

Kuzey'de Rusya tehdidi: Soğuk Savaş döneminden kalma nükleer denizaltı üssü yeniden açılıyor Soreide, "Hükümetin elindeki bilgilere dayanarak, Rusya'nın bu faaliyetin arkasında durduğu bizim değerlendirmemizdir" ifadelerini kullanırken herhangi bir delil ortaya koymadı.

Moskova yönetimi iddiayı "ciddi ve kasıtlı bir provokasyon" olarak nitelendirerek reddetti.

Bayan Soreide yaptığı açıklamada, Norveç'in güvenlik ve istihbarat servislerinin "bu konuyu ulusal düzeyde ele almak için yakın işbirliği içinde olduklarını" söyledi.

Rusya'nın Oslo'daki büyükelçiliği Norveç'in suçlamasına karşılık olarak Rusya'nın hiçbir kanıt sunmadığını, bu suçlamanın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Büyükelçilik, "Yurtdışından her yıl Rus devletinin internet kaynaklarına milyonlarca siber saldırı gerçekleştiriliyor ancak bu bize, olası kökenleri olan ülkelerin yetkililerini ayrım gözetmeksizin suçlama hakkı vermiyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Eylül ayında Norveçli yetkililer, bir siber saldırı sırasında birkaç yetkiliye ait e-posta hesaplarının ele geçirildiğini ve bazı bilgilerin indirildiğini söyledi. Ancak saldırının neden olduğu hasarın tamamı kamuya açıklanmadı.

NATO'nun bir üyesi olan Norveç'in iddiası, Rusya ile ilişkilerin giderek gerginleştiği bir dönemde ortaya atıldı. Her iki ülke de bir Arktik sınırını paylaşıyor.

Rusya’nın dünyada birçok hükümete sızmaya çalıştığından sık sık şüphe edildiği biliniyor.



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