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Kuzey Kore - Çin sınırında şüpheli patlama depreme yol açtı

Kuzey Kore - Çin sınırında meydana gelen şüpheli patlama ufak çaplı bir depreme neden oldu.

  • İHA
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Çin Deprem Merkezi'ne göre, sıfır metrelik derinliğe sahip 1,3 büyüklüğündeki deprem, kuzeydoğu Jilin eyaletindeki Hunchun kentinde yerel saatle 19.30’da meydana geldi. Olayın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret edeceğinin açıklanmasından 1 saat sora meydana geldiği bildirildi.
 
Geçmişte Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer testler Çin sınırında sarsıntılara ve depremlere neden oluyordu. Eylül 2017'de, Kuzey Kore'nin Mantap Dağı civarında Punggye-ri nükleer tesisinde yapılan bir test, Çin'in kuzey sınırında hissedilen 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana getirmişti. Çinli sismologlar daha sonra, ana nükleer test sahasının Kuzey Kore’nin bir hidrojen bombası testi olduğunu iddia ettiği büyük bomba patlamasının ardından kısmen yıkıldığı ve kullanılamaz hale getirdiği sonucuna vardı.

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