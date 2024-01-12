Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna iddiasını reddetti!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanması için Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin transferi ve denemesinde rol alan 3 Rus şirketi ve bir kişiye yaptırım uygulayacak." denildi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze transferinin Ukrayna'da halkın acısını artırdığına ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, bu silahlar karşılığında Kuzey Kore'ye Rusya tarafından sağlanan her türlü desteği yakından izlemeye devam etmektedir ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerine karışan kişi ve kuruluşları belirlemek ve ifşa etmek için mevcut tüm araçları kullanacaktır. Daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KORE, RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KENDİLERİNDEN ALDIĞI FÜZELERİ KULLANDIĞI İDDİALARINI REDDETTİ



Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferini kınayan ve bunun BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirten kararının ardından, Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin silah transferine ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Kim, "ABD, iki bağımsız egemen devlet arasındaki meşru ilişkileri yasa dışı hale getirmeye çalışıyor. Kuzey Kore, ABD'nin her mesnetsiz açıklaması hakkında bir yorum yapma zorunluğunu hissetmiyor." ifadelerini kulandı.

Kim, ABD'nin Kuzey Kore'yi gündeminde olmayan bir konu içine sürüklediğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Pyongyang'dan aldığı füzeleri kullandığı iddialarını "asılsız suçlama" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Kim In-ae, konuyla ilgili "Her iki ülkenin de inkar etmesine rağmen, Kuzey Kore ve Rusya arasında silah transferi bir gerçektir." yorumunu yaptı.

- KUZEY KORE, RUSYA'YA BALİSTİK FÜZE TEMİN ETMEKLE SUÇLANMIŞTI



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." diye konuşmuştu.