Kuzey Kore, ABD’ye '2 milyon dolarlık' hastane faturası kesti

Kuzey Kore’de casusluk suçlamasıyla 17 ay boyunca tutuklu kalan ve ülkesine döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden Otto Warmbier ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Washington Post gazetesi, Warmbier’i Kuzey Kore’den teslim almaya giden ABD’li heyetin, Pyongyang’da 2 milyon dolarlık bir “fatura” aldığını yazdı. Söz konusu faturanın “hastane masrafları” adı altında kesildiği bildirildi.

Haberde, Warmbier’in serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü esnada ABD Dışişleri Bakanlığının Kuzey Kore’den sorumlu ismi Joseph Yun’a teslim edilen faturanın imzalanması için Kuzey Koreli yetkililerce “ısrarcı olunduğu” kaleme alındı.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la irtibata geçen Joseph Yun’un, zincirin son halkası olan ABD Başkanı Donald Trump’ın onayıyla faturayı imzaladığı belirtildi.

Otto Warmbier’in babası Fred Warmbier, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Böyle bir faturadan haberdar edilmemiştik. Oğlumun kurtarılması için ödenen bir fidyedir diye düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Otto Warmbier, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a gerçekleştirdiği turistik seyahatinde “propaganda içerikli bir poster” taşıdığı iddiasıyla “devlete karşı suç işlemek” gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

17 aylık tutukluluk süresinin ardından ülkesine gönderilen Warmbier, ABD’ye ulaşmasının üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden Cincinnati Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.