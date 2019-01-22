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Kuzey Kore, ABD'ye yalan söylüyor

ABD merkezli yayım yapan bir düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin füze çalışmalarına devam ettiğini ve ABD'ye bu konuda yalan söylediğini ortaya koydu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kuzey Kore’nin, ABD ile anlaşmasına rağmen füze geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı.
 
Washington Post gazetesinin Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin raporlarına dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'ın Kuzey Kore ile ABD arasındaki ikinci nükleer zirve için çalışmalar yürüttüğü günlerin hemen öncesinde ortaya çıkan uydu görüntüleri, Kuzey Kore’nin Seul'ün 160 km kuzeybatısında yer alan bir bölgede gizli bir balistik füze üssünde çalışmalarına devam ettiğini ortaya koydu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile gerçekleştirdiği zirve sonrasında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore artık nükleer bir tehdit değil." demişti.
 
ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki ikinci zirvenin ise şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği açıklanmıştı.
 
Mike Pence: Somut adım noktasında baskı yapılacak
 
ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı Mike Pence, iki lider arasında gerçekleşecek zirve öncesinde Fox News Sunday'e yaptığı açıklamada, Trump'ın Kim Jong-un'a Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin "somut adımlar" atması konusunda baskı yapacağını belirtti.

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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