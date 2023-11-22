İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8283
  • EURO
    31,4426
  • ALTIN
    1856.52
  • BIST100
    8022.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore casus uydusu ile ABD üssünü fotoğrafladı
Dünya

Kuzey Kore casus uydusu ile ABD üssünü fotoğrafladı

Kuzey Kore, casus uydu 'Malligyong-1' ile Mikronezya'daki Guam bölgesinde bulunan ABD hava üssünün fotoğraflarını çektiklerini iddia etti.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 12:41 - Güncelleme:
Kuzey Kore casus uydusu ile ABD üssünü fotoğrafladı
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), casus uydunun Guam'da ABD'nin Andersen Hava Üssü'nü ve Apra Limanı'nı görüntüleyerek, fotoğrafları Pyongyang'a ilettiğini ileri sürdü.

Görüntülerin yerel saatle 09.00'da elde edildiğini belirten KCNA, uydunun resmi olarak göreve 1 Aralık'ta başlayacağını kaydetti.

Fotoğrafları inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang'ın "kendini savunma kabiliyetini ve askeri saldırılarının etkinliğini" arttırmak için daha çok uydunun yörüngeye yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore yetkilileri, "Malligyong-1" uydusunun dün başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklamıştı.

  • Kore-Guam ilişkisi
  • Casus uydu
  • ABD hava üssü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.