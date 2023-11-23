İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8596
  • EURO
    31,5398
  • ALTIN
    1851.31
  • BIST100
    8007.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı anlaşmasıyı feshetti: 'Müsvedde bir kağıttan farksız'
Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı anlaşmasıyı feshetti: 'Müsvedde bir kağıttan farksız'

Kuzey Kore, Güney Kore ile 19 Eylül 2018'de imzaladığı askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshettiğini bildirdi. Anlaşmanın 'müsvedde bir kağıttan farksız' duruma geldiği öne sürülen açıklamada, anlaşma sebebiyle sonlandırılan tüm askeri tedbirlerin tekrar uygulamaya konulacağı bildirildi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Kuzey Kore, Güney Kore ile imzaladığı anlaşmasıyı feshetti: 'Müsvedde bir kağıttan farksız'
ABONE OL

Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ile imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasının feshedildiği belirtilerek, "Güney"in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında anlaşmanın birçok maddesini "hükümsüz kıldığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Anlaşmanın "müsvedde bir kağıttan farksız" duruma geldiği öne sürülen açıklamada, anlaşma sebebiyle sonlandırılan tüm askeri tedbirlerin tekrar uygulamaya konulacağı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore ordusunun artık söz konusu anlaşmaya bağlı kalmayacağı kaydedilerek, iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisine daha güçlü silahlı kuvvetler ve yeni askeri teçhizatlar yerleştirileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.