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Dünya

Kuzey Kore ''Hwasal-1 Ra-3'' ve ''Pyoljji-1-2''yi test etti

Kuzey Kore, 'Hwasal-1 Ra-3' stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile 'Pyoljji-1-2' adlı yeni tip uçaksavar füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.

IHA20 Nisan 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Kuzey Kore ''Hwasal-1 Ra-3'' ve ''Pyoljji-1-2''yi test etti
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'den yeni silah denemesi geldi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Hwasal-1 Ra-3" stratejik seyir füzesi için tasarlanan süper büyük savaş başlığı ile "Pyoljji-1-2" adlı yeni tip uçaksavar füzesinin dün Doğu Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiği duyuruldu. Her iki testin de silah geliştirme çalışmalarının rutin bir parçası olduğu ve bölgesel güvenlik durumuyla bir ilgisinin olmadığı aktarıldı.

PYONGYANG ŞUBAT AYINDA BENZER BİR DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore Füze İdaresi, Şubat ayı başında süper büyük savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesinin test edildiğini açıklamıştı. Yapılan denemelerin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı ifade edilmişti.

Kuzey Kore'nin son füze testi, ülkenin bu yılki 6. seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.

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