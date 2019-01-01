Kuzey Kore liderinden Trump'a yeşil ışık: Görüşmeye hazırım

Yılbaşı dolayısıyla gece saatlerinde kameralar karşısına geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ABD Başkanı Trump'la görüşmeye hazırım." ifadelerine yer verdi.

Ulusal televizyonda konuşan Kim Jong-un, "İlerleyen süreçte ABD Başkanı Trump'la yüz yüze oturmaya hazırım. Uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanacak bir sonuç üretmek için gayret göstereceğim." dedi.

Aynı zamanda Kim Jong-un, "ABD dünyaya verdiği sözleri tutmaz, halkımızın sabrını yanlış değerlendirir ve bize yönelik yaptırımlara devam ederse yeni çıkış yolları bulamayız." sözleriyle ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım ve tehditlerine tepki gösterdi.

Stratejik varlıklar durdurulmalı, ABD bize güvenmeli

Nükleer silahların üretimi noktasında Kim Jong-un, "Artık nükleer silah üretmeyeceğimizi, test etmeyeceğimizi ve buna göre pratik önlemler aldığımızı duyurduk. ABD, önleyici çabalarımıza güvenirse iki ülke arasındaki ilişki daha iyi hale gelecektir." dedi.

Konuşmasında Güney Kore-ABD ilişkilerine de atıfta bulunan Kuzey Kore lideri, ABD'nin Kore yarımadasındaki stratejik askeri varlıklarının durdurulmasını istedi.