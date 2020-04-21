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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili şok iddia: Durumu kritik

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu iddia edildi.

21 Nisan 2020 Salı 09:23 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:23
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Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hayati tehlikesi bulunuyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli ‘Daily NK’ adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı. 

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