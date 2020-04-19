Kuzey Kore, Trump'ın ''Kim'den güzel bir mektup aldım'' açıklamasını yalanladı

AA 19 Nisan 2020 Pazar 20:52 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:52

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın açıkladığı şekilde mektup gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın neden "asılsız" bir hikayeyi medyayla paylaştığının inceleneceği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bencil amaçlarla" kötüye kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'den "güzel bir mektup" aldığını söylemişti.

Trump, Kuzey Kore ile iyi çalıştıklarını ifade ederek, şayet kendisi başkan seçilmeseydi ABD'nin Kuzey Kore ile savaşa gireceğini ifade etmişti.

- TRUMP'TAN KİM'E KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ



Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın 22 Mart'taki haberinde, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'e mektup göndererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirilmişti.

Trump'ın bu adımının Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedilen haberde, mektubun liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.